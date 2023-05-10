Экс-глава омского Черлака Казачук получил 3 года «условно» за превышении должностных полномочий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области огласил приговор бывшему главе Черлака Аркадию Казачуку. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий. Как выяснилось, экс-глава райцентра подписал акт приемки работ по ремонту дорог, хотя на самом деле выполнены они не были.

— По информации следствия, в августе-сентябре 2020 года Казачук, действуя вопреки интересам службы, без проверки полноты и качества выполненных подрядной организацией во исполнение муниципального контракта работ по профилированию грунтовых автомобильных дорог общего пользования, планировке автогрейдером грунтовых обочин и восстановлению водоотводных канав, подписал акты о приемке выполненных работ и платежные документы, по которым подрядной организации МУП Черлакского городского поселения «Развитие и благоустройство» произведена оплата стоимости муниципального контракта, хотя работы фактически не были выполнены. Ущерб бюджету от действий обвиняемого составил 2 миллиона 186 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Вину в совершенном преступлении Казачук не признал. Суд приговорил экс-чиновника к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и полномочий, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

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