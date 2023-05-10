Экс-бухгалтер омского почтамта, похитившая 17 млн рублей в 2004 году, пойдет под суд

Задержали фигурантку дела только спустя 18 лет в Петербурге Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело в отношении экс-бухгалтера почтамта. Женщина обвиняют в хищении 17 миллионов в рублей. Примечательно, что деньги фигурантка дела похитила еще 18 лет назад.

— По мнению следствия, обвиняема давала незаконные указания подчиненному сотруднику готовить платежные поручения, содержащие недостоверные сведения относительно оснований перечисления денежных средств, поступающих на счет Почтамта от граждан за оплату коммунальных услуг, в адрес ряда фирм, оформленных на ее знакомых. В последующем собственники организаций эти денежные средства возвращали бывшему бухгалтеру. Таким образом, с августа 2001 года по май 2004 года ей удалось похитить более 17 млн рублей, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2004 году предприимчивая женщина бросила работу на почте и уехала из Омска. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Нашли экс-бухгалтера спустя 18 лет в Санкт-Петербурге. Вину в совершении преступления бывшая работница почты не признала.

В ближайшее время уголовное дело в отношении женщины рассмотрит Центральный районный суд.

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