Начальника по ЖКХ в Омской области обвиняют в мошенничестве при закупке дров

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13 мая стало известно об уголовном деле экс-руководителя МУП «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство». Его обвиняют в мошенничестве.

Правонарушение начальник совершил в период 2021-2022 годов. Тогда «по старой доброй схеме» мужчина заключал договоры с поставщиками дров на нужды котельной. Средства переводились с расчетного счета ЖКХ.

- Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись денежные средства в значительно большем размере, чем фактически были поставлены дрова. После перечисления, обвиняемый приходил к поставщикам и вводил их в заблуждение относительно полученной суммы, объясняя ошибкой при расчете. Доверяя обвиняемому, граждане передавали директору наличными часть вырученных денежных средств, - дополняют схему в СУ СКР по Омской области.

Таким образом житель севера региона причинил материальный ущерб на сумму больше 1,78 млн рублей. Правда, вины он не признает. Ведется расследование.

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