Суд отменил оправдательный приговор омскому судье за сбитых пешеходов

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Прокуратура подала на апелляцию приговор по делу судьи из Колосовского района, который обвиняется в нарушении ПДД. Омский областной суд вернул дело на новое рассмотрение.

Напомним, что Владислава Куминова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые нанесли тяжкий вред здоровью. В декабре 2019 года он сбил двоих мужчин, которые шли по пешеходному переходу на Левобережье Омска.

Как заявляли в региональном управлении Следственного комитета, факт совершения ДТП судья не отрицал, но утверждал, что потерпевший получил травму головы, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью, уже после аварии.

Что касается предыдущего решения суда, оно было вынесено согласно основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ «За отсутствием в его деянии состава преступления». Именно это и не устроило прокуратуру.

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