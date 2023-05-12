Дело школьного друга, убившего бизнесмена Плахина, передали в суд

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В Омский областной суд направлено дело 58-лет него омича, который застрелил омского бизнесмена Николая Плахина. Об этом сообщает областная прокуратура.

Тело предпринимателя было найдено в гараже 16 сентября 2022 года. По версии следствия, там труп оказался после того, как обвиняемый перетащил свою убитую жертву из дома, расположенного в Ленинском округе.

Оказалось, что мужчины были школьными товарищами. Последний пришел занять денег, но, видимо, получил отказ. На встречу преступник пришел подготовленным - с пистолетом. Из которого потом сделал четыре выстрела.

- От полученных ранений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия, после чего обвиняемый похитил из дома жертвы денежные средства и материальные ценности на общую сумму более 530 тысяч рублей, - напомнили в надзорном органе.

Предполагаемого убийцу искали несколько дней, тот уже успел сбежать в Тюмень, где и был задержан сотрудниками полиции.

Теперь дело будет рассматриваться по существу.

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