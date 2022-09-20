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Происшествия20 сентября 2022 13:20

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве омского бизнесмена Николая Плахина

Следователи считают, что к смерти причастен школьный товарищ предпринимателя
Виктория КОВЕРНЕВА
Подозреваемый пытался скрыться в Тюмени.

Подозреваемый пытался скрыться в Тюмени.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России по Омской области сообщает о взятии под стражу подозреваемого в убийстве омского бизнесмена Николая Плахина. Шесть пулевых мог нанести бывший школьный товарищ.

Как полагают следователи, мужчина имел личную неприязнь к предпринимателю. И вот, находясь у него дома, он воспользовался моментом и застрелил Плахина.

Еще в воскресенье версии разнились: одни СМИ писали, что тело было найдено в доме, другие - в гараже. Сейчас ситуация прояснилась.

- Подозреваемый, находясь в доме у 57-летнего предпринимателя, из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в потерпевшего, после чего перетащил тело в гараж, где оставил, а сам скрылся с места преступления, выехав в Тюмень, - уточняют в СУ СКР по Омской области.

Несмотря на то, что предполагаемый убийца пытался убежать из Омска, его все равно поймали. Сейчас он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что тело предпринимателя со следами от шести пулевых выстрелов обнаружили в его собственном доме в Ленинском округе на минувших выходных.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ