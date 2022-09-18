В Омске застрелили предпринимателя Николая Плахина

Убийца выстрелил в Плахина шесть раз Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне в Омске обнаружили тело директора и совладельца компании ООО «Поли-Про-Пак» Николая Плахина.

Тело 57-летнего предпринимателя со следами от шести пулевых выстрелов обнаружили в его собственном доме в Ленинском округе. Правоохранители предполагают, что это было убийство. О других обстоятельствах трагедии, пока неизвестно.

Отметим, компания бизнесмена занимается производством полипропиленовых мешков. В ней работают 44 человека. Доход предприятия за этот год составил около 78,3 миллионов рублей.

Как стало известно «КП-Омск», тело предпринимателя обнаружили не в доме, а в гараже.

- Следственные органы Следственного комитета России по Омской области завели уголовное дело по статье «Убийство» по факту смерти жителя Омска, тело которого было обнаружено днём 16 сентября в одном из гаражей на улице Крылова. В настоящее время следователи и сотрудники полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц, - сообщили в региональном следкоме.

Напомним, ранее суд вынем приговор убийцам бизнесмена Дмитрия Воробьева. Его застрелили в собственному доме в СНТ «Тепличный-2».

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