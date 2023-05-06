Макет ракеты «Ангара-5» отправили из омского «Полета» на космодром Восточный

Фото: Пресс-центр ГКНПЦ имени М.В. Хруничева

Из омского производственного объединения «Полет» (филиал центра имени М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос») на космодром Восточный отправили электрозаправочный макет ракеты-носителя «Ангара-5». На нем отработают программы предстартовой и стартовой подготовки перед пуском ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — это полноразмерная копия ракеты «Ангара-А5». При подготовке «Ангары-НЖ» впервые была протестирована и аттестована контрольно-испытательная станция для ракет тяжелого класса «Ангара».

Макет доставят на космодром в специально разработанных транспортных контейнерах.

Сейчас на предприятии «Полет», где развернут замкнутый цикл производства ракет семейства «Ангара», продолжается производство первой летной ракеты «Ангара-5» для космодрома Восточный. Информация о завершающем этапе работ по изготовлению ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-5» появилась 10 апреля.

На космодром ракету должны транспортировать в сентябре этого года. По плану, первый пуск в рамках испытаний пройдет в декабре.