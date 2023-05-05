30-градусная жара придет в Омскую область на майские выходные

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поистине летняя погода в Омске ожидает жителей региона в ближайшие выходные. Синоптики Обь-Иртышского метеобюро рассказали подробнее о предстоящих днях.

Столбик термометра ночью 5 мая поднимется до +5 °C. А вот днем прогнозируется + 22...+ 27°C. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный до 13 м/с.

В субботу в ночные часы в некоторых районах потеплеет до +13°C. Днем столбик термометра поднимется до +28°C. Юго-западный ветер утихнет до 10 м/с. Также без осадков.

В воскресенье омичей в дневные часы возможна 30-градусная жара. Ночью + 5...+ 10°C. Ветер южный до 10 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно падать.

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