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Общество4 мая 2023 6:45

Больше половины омичей готовы взять кредит на отпуск

Только 9% опрошенных уверены, что денег им хватит на всё
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Яна ЛИСИНА

В преддверии сезона отпусков сервис «Зарплата.ру» проанализировала туристические запросы омичей. На их основе была создана коллаборация финансовой стороны отдыха.

Оказалось, что жители Омской области намерены отдыхать на заёмные средства. Об этом заявил почти 91% опрошенных. То есть, 39% омичей планируют взять кредит на отдых, 52% - не исключили этой возможности и лишь 9% были уверены в своем материальном положении.

34% респондентов хотят обратиться в банк за суммой от 50 до 100 тысяч рублей. 21% планируют занять 25 - 50 тысяч, еще 20% от 100 до 150 тысяч рублей. А вот 18% опрошенных омичей посчитали, что им нужно до 200 тысяч, чтобы спокойно отдохнуть.

К слову, 44% заявили, что кредит нужен на случай непредвиденных трат. Ещё 32% занимают деньги на любые траты. А вот 24% опрошенных планируют полностью организовать отдых на заёмные средства.

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