Дело педофила с улицы 33-й Северной рассмотрит омский суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное управление Следственного комитета передает уголовное дело 41-летнего омича в суд. Мужчину обвиняют в насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетней.

В октябре 2022 года житель Омска приставал к 9-летней девочке на улице 33-ей Северной. Тогда его успели поймать прохожие и сдали его в руки полицейских.

- По инициативе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

В ходе следствия вину он не признал. Омичу грозит до 20 лет лишения свободы.

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