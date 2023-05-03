Омский районный суд оставил в силе приговор экс-депутату Малюге, избившему местного жителя

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Омский районный суд оставил без изменений приговор экс-депутату Совета Иртышского сельского поселения Кириллу Малюге, избившего местного жителя.

Напомним, 40-летний народный избранник в ночь с 29 по 30 декабря 2021 года в ходе конфликта избил 33-летнего местного жителя. Потерпевший тогда попытался скрыться в кафе, но бывший депутат его догнал продолжил избивать.

Малюга впоследствии раскаялся в содеянном и признал вину в совершении преступления. Он добровольно выплатил потерпевшему 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 10 тысяч рублей на покрытие расходов на лечение.

В октябре 2022 года мировой судья назначил фигуранту дела штраф в размере 30 тысяч рублей, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда потерпевшему в размере 80 тысяч рублей.

Омский районный суд, изучив материалы уголовного дела, отклонил апелляцию и оставил приговор бывшему народному избраннику в силе.

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