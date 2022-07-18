Преследовал и бил ногами: омская прокуратура утвердила обвинение экс-депутату области Малюге за жестокое избиение избирателя

Фото: стоп-кадр видео избиения.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, накануне было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Совета Иртышского сельского поселения Омского района Кириллу Малюге. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью местному жителю Ивану Кузнецову. Вся история произошла в канун последнего Нового года.

- По версии следствия, ночью 30 декабря прошлого года фигурант повздорил с 33-летним гражданином. В ходе ссоры он нанес мужчине несколько ударов по лицу. Когда пострадавший попытался скрыться в кафе, обвиняемый догнал его и ещё раз избил руками и ногами, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщили следователи, поводом для разгоревшегося конфликта и неуправляемой агрессии со стороны тогда еще с действующим мандатом народного избранника стал упрек потерпевшего. Иван возмутился почему Малюга, который должен быть как можно ближе к народу, не помог мужчине в инвалидном кресле-коляске проехать через турникет в здание Дома культуры - здесь проходило праздничное мероприятие.

Реакцию на замечание потенциального избирателя запечатлели видеокамеры. Избиение было настолько настойчивым и жестоким, что даже не все пользователи соцсетей, где вышли кадры, поверили, что российский депутат может так избивать лежачего человека. При этом обвиняемый Кирилл Малюга не стеснялся и в выражениях.

При этом на момент конфликта народного избранника ранее уже лишали за драку мандата. В ходе нынешнего дела свою вину экс-депутат признал в полном объём, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 21 в Омском районе.