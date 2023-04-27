Павел Евдокимов: «Омский полипропилен известен от Китая до Бразилии»

Генеральный директор завода "Полиом" Павел Евдокимов. Фото: пресс-служба завода "Полиом".

За весь период работы здесь выпустили почти 2 млн тонн гранул ценного высокотехнологичного полимера. О том, как изменился за 10 лет завод и с какими вызовами предприятие столкнулось в канун юбилея рассказал генеральный директор Павел Евдокимов.

- Павел Олегович, что такое омский «Полиом»?

- «Полиом» - это молодой, современный завод, совместное предприятие – «Газпром нефти» и СИБУРа. Здесь получают базовое сырьё для огромного количества компаний-переработчиков, для которых «Полиом» - надёжный партнёр с глубокой экспертизой в полимерной отрасли. Для региона «Полиом» – крупный налогоплательщик, который обеспечивает трудовую занятость порядка 300 высококвалифицированных специалистов, а также создаёт дополнительные рабочие места у омских компаний, так или иначе связанных с предприятием: они перерабатывают нашу продукцию или обеспечивают сервисное обслуживание. Для сотрудников предприятия – стабильный, ответственный работодатель, который заботится о благополучии не только своего персонала, но и членов их семей. Для некоммерческих организаций – «Полиом» партнёр различных социальных проектов в области образования, культуры, экологии, развития городской среды.

- Где перерабатывается продукция, выпущенная в Омске?

Омская марка известна в обоих полушариях – от Китая до Бразилии, но при этом большая часть нашей продукции остаётся в России. Из нашей гранулы предприятия изготавливают широкий перечень продукции – жесткую и гибкую упаковку, трубы для нужд ЖКХ, посуду, ковры и ткани, детали автомобилей, детские игрушки и многое другое.

Полипропилен – универсальный полимер. Известно примерно 30 способов переработки гранулы – литье под давлением, термоформование, экструзия и многие другие, а перечень изделий, которые из него можно получить – вообще бесконечен. А еще полипропилен можно вторично перерабатывать, то есть после первого использования снова возвращать в экономический цикл.

Многие процессы на заводе полностью автоматизированы. Фото: пресс-служба завода "Полиом".

- Вы с 2016 года входите в тройку самых эффективных предприятий региона. В чем можно измерить эту эффективность?

- Кроме экономических показателей, которые обычно лежат в основе таких рейтингов, я бы отметил уровень переработки – максимально эффективное использование входящего сырья в производстве. Он у нас составляет 99,5%, что соответствует лучшим мировым показателям. То есть из тысячи тонн сырья – сжиженного газа пропилена – мы синтезируем 995 тонн полезного и высококачественного продукта. У нас отсутствуют отходы в производственном цикле: все сопутствующие фракции и переходные марки пользуются спросом у переработчиков.

Цифровое управление производством. Фото: пресс-служба завода "Полиом".

- Если сравнивать «Полиом» 2013-го и 2023 года – как поменялось производство?

- Мы нарастили мощность на 20% - со 180 тыс. тонн до 224 тыс. тонн в год. Стали более экологичными: только за последние 5 лет завод уменьшил воздействие на атмосферный воздух на 17%. К изначально высокому уровню автоматизации у нас появились цифровые инструменты, которые помогают более эффективно управлять производством.

- С какими вызовами вы столкнулись в 2022 году?

- В 2022 году мы переориентировались на новые рынки, заместили сырьевые компоненты, выстроили логистику по новой модели. Пересобрать все процессы нам удалось в первом полугодии – нашлись верные стратегические и тактические решения. Думаю, важный фактор здесь – это конкурентоспособность нашего продукта по цене и по качеству, профессионализм команды, надежность оборудования и процессов. Благодаря этому глобальных потерь не произошло, а в чем-то мы даже увидели рост. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность, в 2022 мы освоили 4 новые марки – это значительное расширение нашего ассортимента, который практически не менялся с момента запуска предприятия. Но когда у рынка возникла потребность дополнительных решениях, мы смогли ее обеспечить.

Экскурсионный флешмоб-2022. Полиом - одно из немногих промышленных предприятий, на которое можно попасть в составе экскурсии. Фото: пресс-служба завода "Полиом".

- Удалось ли обеспечить надежность работы оборудования, вовремя провести плановое обслуживание?

- В прошлом году мы обновили техническую базу на 0,5 млрд рублей – это чуть меньше, чем планировалось, но при этом ключевые работы, которые позволяют предприятию сохранять высокий уровень производственной эффективности, выполнены в полном объеме. Усилия всей команды были направлены на то, чтобы ни разгрузок, ни остановок производства не было. Для этого используется широкий спектр инструментов: сформированный резерв запчастей и комплектующих, взаимная поддержка от партнерских предприятий нефтехимии, системный переход на отечественных производителей. Кроме того, с поправкой на перспективу, наши специалисты и подрядчики готовят техническую документацию на уникальные узлы и детали, которых довольно много на нашем предприятии. Если возникнет необходимость, то на основе этих документов российские производители смогут изготовить необходимое оборудование по нашему запросу.

- Крупные предприятия всегда отличались тем, что предлагали сотрудникам дополнительную поддержку. Получилось ли сохранить социальные гарантии для персонала?

- ДМС, путевки в санатории и детские лагеря, социальные выплаты, подарки детям – это было всегда. Точечно, при поддержке «Газпром нефти» и СИБУРа, стараемся улучшать наш социальный пакет. Например, для сотрудников был расширен полис ДМС за счет включения дополнительных опций - стоматологии и комплексной программы диагностики. Были сладкие подарки для детей к Новому году – стали большие новогодние наборы, с учётом возраста ребёнка. В прошлом году улучшились условия санаторно-курортного отдыха. Теперь сотрудники могут самостоятельно выбирать понравившийся санаторий, а предприятие компенсирует стоимость путевки.

Лаборатория хромотографии. Фото: пресс-служба завода "Полиом".

А еще с момента открытия предприятия сотрудники мечтают о собственной остановке автотранспорта по Красноярскому тракту, потому что добраться сюда достаточно сложно. Работников перевозит служебный автотранспорт, но количество маршрутов ограничено. В 2021 году заключили соглашение с мэрией об организации остановки. Мы взяли обязательства построить пункты, установить павильоны, знаки, нанести разметку. Собираемся ввести в эксплуатацию ко Дню химика, в мае, а городская администрация продлит до новой остановки несколько маршрутов. Думаю, это будет подарок не только полиомовцам, но и всем омичам.

КСТАТИ

В прошлом году в Омске при организационном участии завода «Полиом» прошла выставка «Фантастик пластик». Экспозиция представляет собой экспериментальные дизайнерские решения по переработке полимерных отходов. Выставка уже объехала несколько российских городов, но только в Омске организаторы включили в экспонаты локальные проекты – экобайк с рамой из переработанного пластика, который придумал омский инженер Пётр Мельников, а также стильные сумки и кошельки от лаборатории Reclame. Выставку посетили больше 5 тысяч человек, а часть омских экополимерных изделий вошли в состав постоянной экспозиции.