Хороводы, гастрофест и этноигры: в Большеречье пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье»

Фото: сайт министерства культуры Омской области.

В Большереченском районе с 16 по 18 июня пройдет масштабный open-air «Слетье». Мероприятие посвящено сохранению традиций и истории своего края и приурочено к Дню народных художественных промыслов.

Оно проходит второй год подряд, но уже успело стать межрегиональным. На фестиваль съедутся участники из Омска и районов области, из Тюмени, Перми, Новосибирска и Алтайского края.

Фото: сайт министерства культуры Омской области.

— Это масштабный, мультиформатный, культурно-познавательный проект, задача которого познакомить с традициями сибирской культуры в интерактивном формате. Фестиваль уже включен в национальный календарь событий федерального проекта «Время отдыхать в России», — отметила директор «Государственного центра народного творчества» Виктория Багринцева.

«Слетье» называют фестивалем фестивалей, ведь он объединяет сразу несколько событий: Фестиваль мужских ремесел, гастрофест «ВКУСлетье», Большие сибирские хороводы, фестиваль-конкурс по урало-сибирской росписи «Разживка» и еще много интересных интерактивов.

Фото: сайт министерства культуры Омской области.

Спортивный азарт ожидает гостей на «Этноиграх»: рюхи, стрельба из лука, борьба за вороток, тямбара, перетягивание каната, кила и другие командные виды этнического спорта.

Ярким событием «Слетья» прошлого года стал Фестиваль мужских ремесел. В этом году ожидается не меньшее количество заявок на участие.

— Уже есть заявки на участие в фестивале от бондарей, кузнецов, гончаров, пимокатов, шорников, — подчеркнул заведующий отделом сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремесел музея-заповедника «Старина Сибирская» Олег Поляков.

Фото: сайт министерства культуры Омской области.

Конкурс мастеров народного костюма «Троицкие смотрины», продемонстрируют наряды, сшитые мастерами Омской области.

Мероприятия пройдут на территории музея-заповедника «Старина Сибирская», на центральных улицах Большеречья, на площади перед зоопарком и на поляне за рекой Большая. Организаторы обещают, что на фестивале мастера и мастерицы не только покажут, но и расскажут каждый про свое дело.

Для гостей подготовят два палаточных лагеря с трансфером от автобусной станции в Большеречье. Один из них разместят на территории базы отдыха «Алые паруса». Второй планируют поставить недалеко от Большереченского зоопарка.

Фото: сайт министерства культуры Омской области.

Кроме этого в Большеречье предусмотрено несколько вариантов размещения — от бюджетного хостела (от 500 рублей за человек) до купеческого особняка (от 1200 рублей за человека). Пребывания в гостинице сутки за человека составит от 600—750 рублей.

Узнать программу мероприятий, информацию о том, как доехать до Большеречья, где остановиться и многое другое можно на портале https://bolshereche.ru. Подать заявку на участие в фестивале можно там же, в разделе «Афиша». Участие бесплатное.