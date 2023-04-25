Жительница Омской области, оставившая свою пожилую мать без еды на три дня, пойдет под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области завели уголовное дело в отношении 62-летний женщины, которая оставила без присмотра свою пожилую мать.

Как рассказали в прокуратуре, утром 27 ноября 2022 года обвиняемая оставила свою 85-летнюю мать, нуждающуюся в постоянном уходе в силу возраста и состояния здоровья, в полном одиночестве в доме без удобств с печным отоплением.

Замершая и голодная пенсионерка вечером того же дня смогла обратиться к местным жителям, проходившим мимо окон ее дома. Неравнодушные сельчане вызвали на место полицию и представителей власти.

Как оказалось, из еды у беспомощной старушки остался только суп, который замерз из-за того, что температура воздуха в доме опустилась почти до 0 градусов.

На протяжении трех дней до того момента, как нерадивая дочь вернулась, за престарелой женщиной ухаживали соцработники, которые ранее уже работали с ней. Выяснилось, что ранее обвиняемая потребовала, чтобы соцслужбы прекратили уход за ее матерью.

Вину в совершении преступления фигурантка дела не признала. Уголовное дело в отношении ее в ближайшее время рассмотрит суд.

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