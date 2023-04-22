Не пожалели беременную и ребенка: в Омске задержали мужчину, причастного к тройному убийству 28 лет назад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске накануне был задержан мужчина, причастный к тройному убийству, совершенному 28 лет назад. Его арестовали и отправили в Оренбург - город, где было совершено страшное преступление. В СК раскрыли подробности тройного убийства в Оренбурге. Трагедия произошла на улице Родимцева. По данным следствия, вечером 21 сентября 1994 года двое мужчин под предлогом примерки вещей, которые продавала хозяйка, зашли в квартиру. Женщина занималась предпринимательством.

С собой у злоумышленников были веревки. Ими они поочередно задушили каждого из потерпевших: 48-летнюю хозяйку квартиры, ее 19-летнюю дочь, которая находилась на 5 месяце беременности, и 10-летнего сына. Одномоментно один из преступников наносил жертвам удары ножом. Все члены семьи были задушены. Также были зафиксированы множественные ножевые ранения различных частей тела.

– По версии следствия, 21 сентября 1994 года с целью завладения личным имуществом потерпевшей они проникли в квартиру последней, где имеющимися у них веревками поочередно задушили каждого из потерпевших и одномоментно нанесли ножами множественные колото-резаные раны, после чего приняли меры к сокрытию следов совершенного преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области.

После этого мужчины, 44 46 лет, попытались скрыть следы преступления, похитили имущество на сумму более трех миллионов рублей и покинули место происшествия.

Погибших обнаружили 23 сентября 1994 года. В тот же день следственным органом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности».

Преступление на протяжении 28 лет оставалось нераскрытым. Но, благодаря грамотной работе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК (о преступлениях прошлых лет) и оперативникам УМВД Оренбуржья, личности подозреваемых были установлены.

Одного из них задержали территории Омской области. Он скрывался, используя поддельные документы. Обвиняемый доставлен в Оренбург и заключен под стражу.

Личность второго преступника также известна, он находится в федеральном розыске.