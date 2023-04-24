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Общество24 апреля 2023 2:20

«Мужики путешествуют»: трое омичей катались на льдине по Иртышу

В Омске трое мужчин плыли по Иртышу на льдине
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: скриншот видео «Инцидент Омск»

Фото: скриншот видео «Инцидент Омск»

Единственным отдыхом, который смогли себе позволить в минувшие выходные трое омичей, стал круиз по реке Иртыш. «Инцидент Омск» опубликовал видео, на кадрах которого мужчины плывут на льдине по главному водоему региона.

- О, мужики путешествуют. А потом их МЧС спасать будет, - заключает голос за кадром.

Действительно, мужчины выбрали далеко небезопасный вид транспорта, особенно в период весеннего ледохода. Судя по развитию событий, льдину, на которой находились туристы, оторвало от берега. Один из присутствующих с помощью палки пытался грести, направляя свое «судно» к пристанищу.

Что стало с путешественниками - неизвестно. Однако понятно, что если это было хулиганство, то в МЧС его бы не одобрили.

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