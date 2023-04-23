Омск занял второе месте в России по объемам нераспроданных квартир в новостройках

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск оказался на втором месте среди российских городов-миллионников по объемам нераспроданных квартир в новостройках. Об этом следуют результаты исследования, проведенного в апреле 2023 года сервисом bnMAP.pro.

Лидер рейтинга — Краснодар. Там в строящих домах остаются нераспроданными 83% квартир. В Омске, занявшем второе место, этот показатель составляет 80%. Челябинск Челябинск с 74% находится на третьем месте.

Квартиры в домах на этапе строительства лучше всего покупают в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербург. Так, в столице лишь 57% квартир остаются нераспроданными.

Всего в Омске на апрель 2023 года были проданы 58,7 тысяч кв. м. жилья в строящих домах. Нереализованными при этом остаются 239,1 тысячи кв. м.

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