В Омске в январе 2023 года подорожали квартиры в новостройках

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске, как и в других городах, продолжают расти цены на квартиры в новостройках. Как утверждают специалисты федерального портала «Мир Квартир», это происходит по инерции. Тенденции на рынке недвижимости не радуют: сокращаются спрос, предложение, средняя площадь квартир и средние цены.

В января 2023 года один квадратный метр жилья подорожал в 39 из 70 городов, участвовавших в исследовании портала. В 27 мегаполисах, наоборот, он подешевел. Только в 4 городах стоимость одного «квадрата» не изменилась.

В Омске стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках выросла в январе на 1,9%. Сильнее, чем в нашем городе, недвижимость подорожала только в Новокузнецке (+4,7%), Томске (+2,2%) и Улан-Удэ (+2,1%). В Твери рост, как и в Омске, составил 1,9%.

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