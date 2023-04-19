В Омске спасли собаку, очутившуюся на безлюдном острове посреди Иртыша

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Сотрудники МЧС совместно с волонтерами спасли собаку, застрявшую на безлюдном острове в акватории Иртыша. Животное с берега заметили омичи.

Собака, видимо, попала на остров, пока лед был еще достаточно крепок, но выбраться уже не смогла. По прибытии туда волонтером и спасателям пришлось разделиться прочесать берег в поисках пса. Найденное животное было напугано и боялось подойти к людям.

— Добраться на остров в настоящее время года сложно. В черте города лед только сошел и местами еще попадаются льдины. Мы использовали катер на воздушной подушке, при помощи которого быстро проследовали к месту, где предположительно была собака. Осмотревшись, было принято решение разделиться и «цепочкой прочесывать» берег. Через некоторое время нам удалось отыскать собаку. Пес был испуган и истощен, боялся подойти к людям. Опытным волонтерам удалось отловить животное, после чего его поместили в катер и доставили на берег, — рассказала инспектор ГИМС Алена Тахятулина.

Хвостатому было решено дать кличку Пират. Он, как уточнили в ГИМС, стал третьей собакой, которую спасли сотрудниками ведомства.

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