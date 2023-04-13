В Омске поздним вечером на льдине посреди Иртыша застрял 22-летний парень с собакой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске лейтенант транспортной полиции спас 22-летнего парня с собакой, который застрял поздним вечером на льдине посреди Иртыша.

Накануне в дежурную часть Омского ЛУ МВД России поступила информация о якобы группе подростков, которая ходит по льду на Иртыше в районе Советского парка. На место вскоре прибыл инспектор по отделения по делам несовершеннолетних Александр Дергачев. Как оказалось, никаких детей, блуждающих по льду, там не нет. Однако, подойдя ближе к воде, сотрудник полиции обнаружил парня с собакой, который стоял на льдине, окруженной проталинами глубиной в полметра. Позже было установлено, что к воде 22-летнего омича потянул его питомец, захотевший попить.

— Пострадавший сильно нервничал, поэтому лейтенант полиции Дергачев сначала успокоил человека, а затем обследовал место и нашел безопасный путь. Описав для юноши маршрут, транспортный полицейский попросил его идти, ориентируясь на голос сотрудника. Как только, мужчина со своей собакой подошли ближе к берегу, Александр Дергачев ступил на лед им навстречу и вывел человека с животным в безопасное место на берегу Иртыша, где транспортный полицейский предложил мужчине медицинскую помощь и транспортировку до места проживания, на что последний отказался, — рассказали в пресс-службе Омского ЛУ МВД.

После чудесного спасения молодой человек поблагодарил правоохранителя за оказанную ему помощь. От медицинской помощи омич отказался.

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