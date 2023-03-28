В Омске двое детей провалились под лед на Иртыше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске близ моста имени 60-летия ВЛКСМ провалились под лед двое детей. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка переходили Иртыш по льду с левого берега на правый и уже совсем недалеко от берега провалились в воду. К счастью, после инцидента дети сами смогли взобраться на льдину, на белой поверхности их заметила женщина-водитель, которая проезжала в этот момент по мосту. Водитель позвонила в полицию, а правоохранители, в свою очередь, вызвали на место МЧС.

- Прибывшие спасатели доставили ребят на берег. После осмотра медиками школьники отпущены, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в полиции.

С детьми и их родителями провели беседу. Девочка рассказала, что они просто гуляли и очень испугались, когда оказались в холодной воде. В полиции еще раз предупреждают, что лед на Иртыше уже очень тонкий и опасный, и с плюсовыми температурами он становится еще тоньше.