«Мне было стыдно перед детьми»: Сергей Шелест поблагодарил меценатов за отремонтированные школы

Слова благодарности получил директор компании «Промстройкомплект-Сервис» Шамиль Шихмирзаев. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

18 апреля в здании Омского городского Совета состоялось торжественное награждение меценатов. Предприниматели, которые поддержал инициативу мэра Сергея Шелеста по ремонту школ, были удостоены знаков отличия.

Сегодня их 19. В грядущую пятницу будет подписано 20-е соглашение для помощи образовательному учреждению. Какая именно школа обретет своего финансового помощника и наставника пока не сообщается, известно лишь одно: от такого союза городской администрации и бизнеса сплошная польза.

Сергей Шелест, произнося слова благодарности в адрес инициативных предпринимателей, рассказал, что школы при скудном бюджете города нуждаются в совместной работе с бизнесом.

- Заступив на должность мэра, когда проехал по нашим школам, конечно было стыдно перед детьми, перед родителями. Поэтому с учетом всех наших обязательств мы с командой начали искать пути решения. Потому что детям нужно здесь и сейчас, а не когда они вырастут. Пока дойдет время до капитального ремонта - уже пройдет целое поколение. Поэтому я вам благодарен, - обратился Сергей Шелест.

Среди меценатов депутат, руководитель компании «Металлинвест» Таймас Абдуалинов. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Пока награды получили только четверо меценатов. Но работы по курированию школ продолжатся. Среди награжденных:

- руководитель компании «Металлинвест» Таймас Абдуалинов (меценат школы № 50),

- гендиректор ООО «Группа компаний Стройбетон» Александр Сасин (меценат школы № 81),

- предприниматель Ашот Татоян (детская школа искусств № 10 им. Арно Бабаджаняна),

- директор компании «Промстройкомплект-Сервис» Шамиль Шихмирзаев.

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