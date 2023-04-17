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Происшествия17 апреля 2023 4:40

В Омской области дети добирались до школы 4 километра пешком, еще и через ЖД-пути

Прокуратура взялась за беспредел в Нововаршавском районе
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Андрей ШАХОВ

Сейчас ученики Любовской средней школы Нововаршавского района ездят в школу на автобусе. Это стало возможно лишь после вмешательства областной прокуратуры

А ведь совсем недавно 42 школьника добирались до образовательного учреждения пешком 4 километра. Более того их путь проходил через необорудованные для пешеходов железнодорожные пути.

- В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура внесла представление председателю комитета по образованию районной администрации. В настоящее время нарушения устранены, обеспечен ежедневный подвоз школьников на занятия и обратно, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Напомним, после декабрьского визита Генпрокурора Игоря Краснова в Омск, пошла масштабная волна проверок в районах области. Специалисты надзорного органа проверяют чиновников и коммерческие организации на соблюдение прав граждан.

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