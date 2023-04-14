Два омича пойдут под суд за попытку сбыть через госграницу контрабандный алкоголь и табак

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Уголовное дело двух жителей Омской области направлено в Исилькульский районный суд. Омичей обвиняют в реализации немаркированной акцизными марками табачной продукции стоимостью более полумиллиона рублей.

- В Омской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Омской области по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), - уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Преступление произошло в апреле 2021 года. Тогда мужнин задержали при попытке вывезти через госграницу крупную партию контрабандного товара. Конфискат был направлен в полицию. А вот в ноябре этого же года, договорившись с предпринимателем, мужчины привезли ему более 3,4 тыс. пачек сигарет, предназначенных для продажи.

- В результате проведения правоохранительными органами следственно-оперативных мероприятий табачные изделия изъяты из незаконного оборота, общая стоимость изъятой продукции составила свыше 600 тысяч рублей, - уточнили в профильном ведомстве.

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