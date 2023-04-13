В омской полиции прокомментировали случай со смертью мужчины при задержании тремя правоохранителями

Фото потерпевшего, соцсети.

В омских СМИ не первый день распространяется информация о гибели жителя Омска при задержании полицейскими. Инцидент произошел 9 апреля в одной из пятиэтажек. Полицейских вызвали жильцы, рассказав о запахе газа в доме, криках и шуме. Дебош устроил 45-летний мужчина, арендовавший комнату у 69-летней женщины. Известно, что он употребил наркотики и угрожал отверткой арендодательнице.

Далее СМИ описывают ситуацию так: «Сотрудники МВД повалили его на пол и избили дубинками, скрепив руки наручниками, а ноги ремнем. Сколько по времени продолжались побои неизвестно, но вскоре мужчина потерял сознание и умер. Ему повредили легкое, травмировали шею, глаза и переломали ребра. К этому оказались причастны 33-летний лейтенант, 27-летний сержант и 24-летний лейтенант. В отношении полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий и причинении вреда здоровью, повлекшем смерть».

В пресс-службе УМВД России по Омской области прокомментировали случившееся. Здесь подтвердили, что жильцы многоквартирного дома на улице Комсомольский городок пожаловались на поведение мужчины в неадекватном состоянии, громкие звуки бьющегося стекла и запах газа.

- На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В квартире они обнаружили гражданина, предположительно находившегося в состоянии опьянения и с телесными повреждениями в виде множественных порезов на предплечьях. В руках мужчина держал осколок стекла и отвертку. При этом он вел себя крайне агрессивно, угрожал стражам порядка убийством и дальнейшим самоубийством. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал. В связи с чем, сотрудники патрульно-постовой службы применили к мужчине физическую силу и специальные средства (палку резиновую и наручники), незамедлительно вызвав в помещение бригаду скорой помощи, - сообщили в ведомстве.

Также полицейские перекрыли в квартире открытый ранее злоумышленником газ. При осмотре медиками задержанный продолжил вести себя агрессивно, в дальнейшем его состояние ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскими работниками помощь, он скончался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе будет дана правовая оценка полноте и обоснованности принятых мер правоохранителями на месте происшествия.