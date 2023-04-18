Пожарные тушили здание в историческом центре Омска

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожар в историческом центре Омска разгорелся 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 15.02, а уже через час огонь был локализован на площади 80 «квадратов». Подробности профильное ведомство не уточняет, известно лишь, что происшествие произошло в административном здании.

- В 16:02 пожар локализован, его площадь составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет. В 16:13 ликвидировано открытое горение, - уточнили в ГУ МЧС России по Омской области.

Судя по фотографиям, предоставленным спасателями, на месте также работали звенья газодымозащитной службы.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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