Омичи проявили бдительность и заявили в полицию на эксгибициониста, преследовавшего ребенка на остановке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омичи сделали фотографии странного неизвестного мужчины, который преследовал ребенка на остановке на улице 3-я Чередовая и вызвали полицию. Инцидент произошел вчера, а сегодня, 16 апреля, в группе «Омск ВК» анонимно разместили об этом пост.

– Данный персонаж преследовал ребенка в районе остановки улицы 3-я Чередовая, оголив свой половой орган! Полиция была вызвана», – сообщил автор поста в соцсети.

Эксгибиционистов встречали в Омске и раньше, в разное время и в разных районах города. Иногда бдительность прохожих или родителей малышей помогает вовремя опознать и поймать злоумышленника. Но бывает и так, что возмущенные граждане сами решают наказать нарушителя спокойствия. Так, десять лет назад мужчина избил бездомного за то, что тот два месяца пугал его 8-летнюю дочку на детской площадке. Позже, правда, мужчина отвел злоумышленника в полицию, где на последнего завели уголовное дело. Годом позже, тоже благодаря бдительности родителей учениц младших классов, был пойман 58-летний эксгибиционист. Тогда мужчину посадили на 4 года в колонию строгого режима по статье «Развратные и насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Известен случай, когда полураздетый мужчина несколько раз пробирался на территорию одной из омских школ и демонстрировал себя несовершеннолетним школьницам. Извращенца поймал и сдал в полицию охранник учебного заведения.

По информации NGS55.RU, факт обращения омичей в полицию по поводу преследования ребенка на остановке на улице 3-я Чередовая подтвердили в УМВД России по Омской области. Сейчас полиция проводит проверку.