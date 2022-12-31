Дед Мороз на «Лексусе» станцевал для омичей прямо на светофоре

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Новый год на пороге и хочется побыстрее окунуться, как это полагается у россиян, в новую жизнь. Своей радостью окончания 2022-го поделился водитель белого «Лексуса».

В соцсетях появилось видео, где водитель кроссовера в обличие Деда Мороза в ожидании «зеленого» на светофоре станцевал под зажигательную музыку.

Кадры вызвали умиление у интернет-пользователей. Многие поддержали праздничное настроение омича.

- Побольше бы таких сюрпризов в повседневной жизни. Деду Морозу респект, - пишет Любовь Морозова.

А вот парочка комментаторов были обеспокоены, что у веселого волшебника нет Снегурочки. Правда, никто не обратил внимание на безопасность весельчика, так как все действо происходило прямо на дороге.

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