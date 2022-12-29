В Омской крепости с неба спустились Дед Мороз, Снегурочка и Кролик

Фото: пресс-служба минспорта Омской области

Сегодня, 29 декабря, к собравшимся в Омском крепости с неба спустился Дед Мороз, Снегурочка и еще 8 сказочных персонажей, среди которых были Кролик, Тигр и другие.

Такой уникальный подарок омичам и гостям города сделали представители местных Федерации парашютного спорта и ДОСААФ. Спрыгнули спортсмены в костюмах сказочных героев с высоты 1,5 тысячи метров.

Первым в костюме Дед Мороза приземлился в Омской крепости начальник начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы спорта Роман Аникин. За ним к собравшимся омича и гостям города на разноцветных парашютах десантировались и другие спортсмены.

- Это уже не первый наш десант в новогодних костюмах, в 2020 году мы также радовали омичей приземлением на эту же площадку. Переживали, что погода не даст нам осуществить задуманное, но все получилось. Приземление прошло в штатном режиме, все хорошо. Мы всегда рады видеть гостей на всех наших мероприятиях. Поздравляю омичей с наступающим Новым годом! Хочу пожелать здоровья, терпения, сплоченности и всего самого наилучшего в наступающем году!, - рассказал Роман Аникин.

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