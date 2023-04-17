Бегущая строка с поздравлениями появилась на колесе обозрения в Омске

Фото: скриншот видео

Очередное иллюминационное шоу устроили в семейном парке развлечений «Вокруг света». Вечером 16 апреля омичи получили поздравление с праздником Светлой Пасхи.

Увидеть слова можно было из разных уголков города. На видео видно, как большие буквы бегущей строкой складываются в слова: «С праздником Светлой Пасхи!».

- Колесо остановилось, а затем на нем запустили бегущую строку с иллюминацией в виде цветов и разноцветных яиц, - рассказали схему работы аттракциона организаторы.

Отметим, это уже не первое световое шоу. Ранее парк развлечений таким образом поздравлял омичей с Днем России, 23 февраля и даже помог молодой паре узнать пол своего ребенка. Будущая мамочка решила именно таким оригинальным способом провести гендер-пати.

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