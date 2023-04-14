15 апреля в Омске стартует народное голосование по благоустройству общественных пространств

Фото: пресс-служба администрации города Омска

15 апреля по всей стране стартует традиционное онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 31 мая на платформе 55.gorodsreda.ru (вход по паролю от Госуслуг). Каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

В Омской области при помощи окружных и районных администраций был сформирован список из 27 территорий для голосования в Омске, Калачинске, Исилькуле, Таре, моногороде Красный Яр в Любинском районе.

16 из них расположены в Омске.

В Кировском округе:

1. Территория сквера в 10 микрорайоне в границах улиц Крупской - дублер 70 лет Октября;

2. Территория сквера по улице Торговой;

3. Территория сквера по улице Дмитриева.

В Ленинском округе:

4. Территория сквера имени Серова;

5. Территория аллеи по улице Крылова (от многоквартирного дома 64 по проспекту К. Маркса до Иртышской набережной);

6. Территория сквера имени Гуртьева.

В Октябрьском округе:

7. Территория аллеи «Победы» по проспекту Космический;

8. Территория зоны рекреации по улице 3-й Кордной, вблизи СОШ № 27;

9. Территория бульвара по улице Б. Хмельницкого, в границах улиц 3-й Транспортной – Масленникова;

10. Территория парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в границах улиц Масленникова – Б. Хмельницкого – Л. Чайкиной .

В Советском округе:

11. Территория аллеи Александра и Владимира Сазоновых;

12. Территория сквера «Пушкинский» по улице 50 лет Октября;

13. Территория пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков-Химиков.

В Центральном округе:

14. Территория сквера имени Карбышева;

15. Территория у зданий Омского городского Совета и Либеров Центра по набережной реки Оми;

16. Территория скверов в границах улиц Таубе - Партизанская - Ленина.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 2024 год. Отметим, что часть проектов и раньше выдвигали на голосование, но, к сожалению, тогда эти территории не попали в список по благоустройству. Сейчас они снова получили шанс стать заметными и выбор, быть или не быть, в этом случае остается только за горожанами.

В текущий сезон будет благоустроено 102 общественных территории в 56 населенных пунктах Омской области, попавшие в список по результатам голосования-2022. Из бюджетов разного уровня на эти цели выделено 510 миллионов рублей. Городские зоны рекреации, парки и скверы могут рассчитывать на 173 миллиона рублей.

- Всего работы проведут на 7 площадках. Из них пять площадок – это проекты-победители прошлых лет, которые продолжают приводить в порядок, и победители голосования 2022 года – сквер имени Казанника и сквер по улице Гашека, - сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Омска Михаил Горчаков.

Остальные проекты - микрорайон «Прибрежный» (территория в границах улиц Крупской - Лукашевича - Шаронова - Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш) (2-я очередь); сквер имени Панфилова (2-я очередь); «Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» (3-я очередь); территория в границах проспекта Маркса - улицы Короленко - улицы Ленина - улицы Броз Тито Омска (2-я очередь).

Голосование в Омской области будет проходить в 6-й раз, при этом уже трижды подряд – только в онлайн формате. Всего за эти годы в проекте приняли участие 581 тысяча и 184 человека. В 2021-м за особые для себя уголки отдыха проголосовали почти 99 тысяч омичей. В 2022 году неравнодушных горожан стало уже больше 112 тысяч.

Последовательность голосования:

В течение всего срока голосования в 13 стационарных общественных местах – торговых центрах, вузах, а также троллейбусах «Адмирал» - будут работать волонтеры проекта. Больше 900 молодых инициативных студентов, которые принимают активное участие в жизни региона, проконсультируют и помогут отдать свой голос.

- Мне небезразлична судьба нашего региона, поэтому подала заявку в ресурсный центр развития добровольчества, зарегистрировалась. Теперь могу оказывать помощь жителям города. Мы прошли обучение и знаем об этих объектах почти все – сможем ответить на многие вопросы и пройти с каждым из инициативных омичей процедуру голосования, - рассказала 21-летняя студентка ОмГТУ и волонтер проекта Олеся Калашникова.

Результаты голосования обнародуют в первую неделю июня. Проекты по количеству голосов займут свою очередь для последующего преображения. В первую очередь, финансирование попадет на проекты, особенно значимые для горожан и отмеченные в итогах голосования.