Омская ритуальная компания включила в прейскурант новогодние венки для умерших

Фото: nasledie-ritual.ru.

Омская ритуальная компания «Наследие» из года в год отличается нестандартными предновогодними предложениями в адрес умерших. Так в канун Нового года здесь предлагают написать письмо с поздравлениями в адрес усопших родственников. Вот и в этом году ритуальщики накреативили новую услугу. Омичи могут заказать погребальные венки «С Новым годом».

- Важно поздравить не только тех, кто находится рядом, но и тех, кого уже давно с нами нет. Мы принимаем заказы на новогодние венки. У вас есть возможность поздравить своих родных и близких, к сожалению, уже усопших, - пояснили в «Наследии».

Отметим, что в прошлом году сотрудники фирмы активно раскручивали другую услугу - запуск салюта для умершего родственника.

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