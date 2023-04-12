В Омской области перед Пасхой ожидаются перепады температур от -17 до +14 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики вновь прогнозируют резкие перепады температур в Омской области. По информации Обь-Иртышского УГМС, столбик термометра перед Пасхой будет скакать от -17 до +14 градусов.

Завтра, 13 апреля, ночь ожидается -3...+2 градуса. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, местами пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный со скоростью от 6 до 13 метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 14 марта, в ночные часы похолодает до -2...+3, местами до -8...-13 градусов. Возможны осадки в виде снега. Днем теплом погода в Омске и области не порадует: температура воздуха не поднимется выше +3 градусов. Ветер юго-западный, северо-восточный. Его скорость составит от 7 до 12 метров. Местами порывы до 17 метров в секунду.

В субботу, 15 апреля, ночью столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов. При прояснении будет еще холоднее — до -17 градусов. В течение суток преимущественно без осадков. Ветер северно-восточный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Напомним, ранее в Омске подсчитали, сколько придется потратить, чтобы самостоятельно испечь пасхальный кулич самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

43 рубля нужно потратить омичам, чтобы самостоятельно испечь пасхальный кулич

Правда, покупать все ингредиенты всё равно придется все килограммами и штуками(подробнее...)