43 рубля нужно потратить омичам, чтобы самостоятельно испечь пасхальный кулич

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске подсчитали стоимость пасхального кулича. Если праздничное блюдо будет готовить хозяйка на своей домашней кухне, то оно ей обойдется в 43,3 рублей за штуку весом 180 грамм.

Но вот, чтобы купить все необходимые ингредиенты, потребуется 173 рубля. В эту стоимость входит 250 грамм муки, 100 мл молока, по 100 гр. сливочного масла и сахара, 1 яйцо, 5 гр. дрожжей, 150 гр. изюма, а также 150 гр. сахарной пудры и 1 пакетик кондитерской посыпки на украшение. Из этого количества можно приготовить четыре кулича.

- В супермаркетах порой приобрести готовый кулич значительно дешевле – это связано с оптовыми объемами закупки продуктов для изготовления куличей, но все же порадовать семью изделием, приготовленным самостоятельно, гораздо интереснее, - отмечают эксперты из департамента городской экономической политики.

Печь самим или довериться специалистам - остается выбирать хозяйкам. Главное, чтобы на один из главных религиозных праздников за столом собрались родные и близкие.

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