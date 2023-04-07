В Омскую область поставляли фальсификат масла, сыра и молока из Кургана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ООО «Волмер-опторг» с юридическим адресом в Вологодской области изготавливал и поставлял на рынки регионов фальсификат. Молочная продукция была направлена и в Омскую область.

Само незаконное производство располагалось в Курганской области. Там происходил незаконный оборот молочной продукции неизвестного происхождения.

– Пять партий молочной продукции (общим объемом 98,85 кг) якобы поступили с ООО «Морское» (Приморский край) и ООО «Гефест Милк» (г. Москва). Затем уполномоченное лицо вологодского предприятия в нарушение ветеринарного законодательства, оформив бумажные ВСД, неправомерно увеличило объем поступившей молочной продукции более чем в 2 тысячи раз – до 215 905,5 кг, – рассказали в Россельхознадзоре.

Сейчас все материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Компания-нарушитель исключена из реестра и переведена в статус «фантомной».

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