Жильцам многоквартирного дома в Омске удалось спастись от обвалившегося потолка

ФОТО: Прокуратура Омской области

Сегодня, 5 апреля, в одноэтажном жилом доме по адресу улица Иркутский тупик, 12, в квартире №6 обвалился потолок. Об этом сообщили местные жители в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте». На место происшествия для уточнения ситуации прибыли представители отдела ЖКХ администрации Ленинского округа.

— Одноэтажный жилой дом по адресу: ул.Иркутский тупик, 12 не признан аварийным. В доме 6 квартир, в том числе 2 приватизированы и 4 —муниципальные. В данный момент на место выехал представитель отдела ЖКХ администрации Ленинского округа, ситуация уточняется, — сообщили в администрации города Омска.

Всего в доме блокированной постройки 1982 года шесть квартир, имеется печное отопление. По информации из открытых источников, потолок обрушился в одной из пустующих квартир дома. Пострадавших нет.

—По предварительной информации, данная квартира приватизирована, собственница не проживает в ней с осени 2022 года,— отметили в администрации города.

Несмотря на то, что дом не признан аварийным, жильцы настаивают на плачевном состоянии объекта.

Окружная прокуратура начала проверку соблюдения органами местного самоуправления жилищных прав жильцов. По результатам проверки будут приняты меры. Ситуация уточняется.