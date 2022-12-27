Омский Мимино получил 9 лет тюрьмы за убийство любовника своей жены

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Завершилось громкое уголовное дело 52-летнего жителя Азовского немецкого национального района. Тот самый Вадим Остапов, который бесплатно возил людей в Омск на своей маршрутке, теперь 9 лет проведет за решеткой.

Его вина доказана по трем эпизодам: незаконное изготовление оружия, его хранение и убийство человека. Всё произошло в июле 2019-го. Тогда Остапов сделал обрез из своего ружья и отправился в лес, чтобы опробовать оружие. На следующий день он вызвал такси и направился в сторону трассы Азово – Шербакуль, прихватив самодел.

- Выехав на трассу, мужчина достал обрез ружья и выстрелил в область головы водителя, от которого пострадавший скончался на месте происшествия, - напоминают события трагичного дня в прокуратуре.

Громкая история была на слуху у каждого жителя Омской области. Мужчина, о добром поступке которого рассказывали даже федеральные СМИ, подозревался в убийстве водителя такси. Позже оказалось, что это была банальная ревность.

Между тем,15 проведенных экспертиз не позволили найти следов Остапова на обрезе, в салоне и на кузове машины. Свою вину он так и не признал, но гособвинению хватило доказательств, позволивших суду вынести обоснованное решение по делу.

Помимо тюремного срока, омскому Мимино теперь придется выплатить родственникам погибшего 1,2 млн рублей. Правда, приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Остапов омичам известен как «Омский мимино», возивших бесплатно жителей села Трубецкое. Регулярные автобусы в населенный пункт и несколько соседних деревень отменили. Водители маршруток сюда заезжали нечасто – приходилось делать крюк в 15 километров из-за нескольких пассажиров. Мимино же не отказывал никому - возил бабушек и беременных в больницы, студентов - на учебу. Желающих оказалось много и в местной администрации сделали специальные талончики на бесплатные поездки.

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