Весна в Омскую область в 2023 году пришла на две недели раньше

Река Иртыш, город Омск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на значительное похолодание в Омской области, весна в 2023 году считается ранней. Такое заявление 7 апреля сделала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Критерием оценки служили среднесуточные температуры, которые «перевалили» через ноль. Так, потеплело в регионе 25-26 марта. В прошлом году этот процесс был зафиксирован с 3 марта по 3 апреля.

- В Омской области весна уже идёт, начались и различные весенние процессы. В последние дни высокий температурный фон способствовал разрушению снежного покрова. На сегодня полный сход снега, на 14–17 дней раньше нормы, отмечен в Павлоградке, Черлаке, Одесском и Седельниковском районах, - подчеркнула синоптик.

Значительное похолодание в последние дни замедлило весенние процессы. Однако это позволяет зимним осадкам вымерзти. Правда, до сих пор промерзание почвы в регионе достигает метра в глубину.

А вот реки уже давно вскрылись ото льда. Правда, уровни воды близки к обычным значениям, но на участке Иртыша от Тары до Усть-Ишима уровень повышен сейчас на полметра.

В целом, по оценкам специалистов, температура воздуха в апреле составит до 6 градусов выше нуля, это на 1-1,5 градуса выше нормы.

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