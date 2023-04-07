В Омской области на выходных ожидаются перепады от -15 до +11 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в эти выходные синоптики прогнозируют перепады от -15 до +11 градусов. Существенных осадков на территории региона не ожидается.

В субботу, 8 апреля, ночь столбик термометра опустится до -5...-10 градусов. При прояснении будет еще холоднее — до -15 градусов. Днем потеплеет до +1...+6 градусов. Ветер западный, северно-западный. Его скорость составит от 5 до 13 метров.

В воскресенье, 9 апреля, в ночные часы от -2 до -7, а местами до -12 градусов. Днем погода в Омске и области порадует теплом: воздух прогреется до +6...+11 градусов. Ветер западный, северно-западный от 4 до 12 метров в секунду.

Напомним, сегодня, 7 апреля, на территории Омской области ожидается порывистый ветер и слабый снег. Температура воздуха не превысит +1 градуса.

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