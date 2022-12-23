Праздник творящая: советы омичам по выбору новогодней ёлки

В каждом округе Омска работают как минимум по 10 елочных базаров. Имеются и нелегальные точки продаж. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самым главным атрибутом празднования Нового года является ёлка. Стеклянные шарики, разноцветная мишура, дождик, гирлянды и другие украшения выбирает на свой вкус хозяин праздничного дерева. А вот как не прогадать с самой зеленой красавицей, рассказывают эксперты из омского управления Роспотребнадзора.

Живая или искусственная - этим вопросом задаются многие омичи. Но после того, как чаща весов перевесила в одну из сторон, появляется новая проблема: как выбрать недорогую, красивую и безопасную ёлку.

В лесу родилась ёлочка...

Если выбор пал на живую красавицу, здесь вариантов развития события множество. Ель, сосна, пихта. Купить сегодня настоящее дерево можно в крупных строительных гипермаркетах, на городских рынках, а также специальных ёлочных базарах. Цена за маленькую сосну начинается от 400 рублей. Стоимость большой двухметровой ели доходит до 3 тысяч.

До Нового года осталось 10 дней. И чтобы праздник не омрачили осыпавшиеся иголки, то лучше ставить натуральное дерево ближе к событию. Но если настроения уже хочется, то здесь важно выбрать дерево с толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими, а иголки насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

- Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева, - поясняют специалисты.

Зато дома чисто

Кому не важен запах хвои, а также сам трудоемкий процесс выбора елки, можно уже украшать искусственную красавицу. Здесь тоже важно не ошибиться с покупкой. Стоимость такого новогоднего украшения составит не менее 7 тысяч рублей за 1,5 метра. Покупают в основном в интернете или тех же гипермаркетах.

При выборе важно обратить внимание на запах изделия, наличие брака, инструкции по эксплуатации и сборке, а также внешний вид. Ведь наверняка искусственная елка прослужит несколько счастливых новогодних праздников. Да и мусора в квартире будет намного меньше.

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