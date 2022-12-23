Веселые поминки елки в Омске: спиленной в Амурском поселке ели попытались дать вторую жизнь, но тщетно

С такой елкой и новогоднее настроение уйдет. Фото: соцсети

Омичи в социальных сетях поделились фото ужаснейшей елки, установленной на одной из площадей в Амурском поселке.

Ранее покореженное дерево почти 60 лет росло у пятиэтажки на улице 21-й Амурской, пока его не спили сотрудники управляющей компании «Жилищник-3», принадлежащей депутату Горсовета Русавскому. Данное решение организации вызвало бурю негодования со стороны жителей дома. Кроме того, их удивили слова народного избранника о якобы проведенном собрании собственников жилья, где они выступили за снос дерева. Какого-либо подтверждения того, что подобное мероприятие состоялось, он предоставить не смог. Однако в мэрии пояснили, что все было законно - была проведена компенсационная высадка деревьев.

Как можно видно на фото, дать вторую жизнь спиленному дереву не очень получилось. Ель мертва. Рядом с ней если и водить хороводы, то не праздничные, а поминальные. Дальнейшая судьба новогодней уродицы известна - на щепки пустят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске управляющая компания депутата Горсовета расправилась с 60-летней елью

Он утверждает, что срубить дерево его попросили жильцы дома напротив, однако они это отрицают(подробнее...)