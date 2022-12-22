В Омске управляющая компания депутата Горсовета расправилась с 60-летней елью

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Сегодня утром в Центральном округе на улице 21-Амурской возле одной из пятиэтажек срубили 15-метровую ель, которую посадили еще при постройке дома почти 60 лет назад. Событие вызвало негодование местных жителей.

Решение избавиться от дерева приняла управляющая компания «Жилищник-3», гендиректором которой является депутат-единорос омского Горсовета Алексей Русавский. По его словам, это попросили сделать сами жители пятиэтажки.

- Впритык стояли к дому, затемняли жителям дома окна, поэтому не вижу никаких глобальных проблем в этой ситуации, - приводят слова Русавского «Вести-Омск».

Примечательно, что омичи, проживающие в пятиэтажке, утверждают, что никого не просили спиливать многолетнее дерево.

В управляющей компании говорят, что якобы есть протокол собрания собственников жилья. Продемонстрировать его в организации не смогли. Протокол окружной комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений все же есть. При этом есть большое «но» - сносить деревья он запрещает до того момента, когда будет подтверждена компенсационная высадка. Еще один момент - срок действия данного документа истек еще в ноябре этого года. Разбираться в ситуации будет полиция, куда уже обратились местные жители.

Срубленную ель установят на одной из площадей в Амурском поселке в качестве новогоднего дерева.

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