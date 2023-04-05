Пьяный омич на «Хендае» улетел в кювет, скрываясь от ДПСников

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области

20-летний парень был доставлен в больницу после «покатушек» с пьяным водителем. Нарушителя ПДД поймали в кювете на Пушкинском тракте.

По информации Госавтоинспекции, подозрительный седан был зафиксирован на улице 21-й Амурской. Экипаж ДПС тотчас последовали за автомобилем, однако на требование остановиться нарушитель не реагировал.

- Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановить машину, однако он проигнорировал и, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться. При движении по ул. 21-й Амурской в направлении Пушкинского тракта нарушитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства, - уточнили в ГИБДД.

В салоне «Хёндая» находился пассажир, который получил травмы. А вот сам «Шумахер» отделался легким испугом и административными делами. Оказывается, ранее мужчина 42 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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