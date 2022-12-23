Житель Омской области, задушивший 4-летнюю дочь, не смог обжаловать приговор

Так выглядит жилище горе-семьи. Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Житель Кормиловского района Омской области, которого раньше признали виновным в убийстве собственной 4-летней дочери, так не смог обжаловать приговор суда, с которым он был категорически не согласен. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отклонил его апелляцию.

Напомним, трагедия произошла в конце января текущего года. Мужчина вместе с матерью девочки устроили застолье с алкоголем. После алкогольных возлияний парочка отправилась спать. Не спалось 4-летней малышке. Ночью ребенок включил телевизор, чем дико разозлил пьяного родителя. Отец сначала ударил девочку по голове, а потом в припадке ярости задушил беззащитного ребенка.

При этом сначала мужчина признал свою вину, затем на судебных заседаниях отказался от своих слов. В ходе расследования сообщали, что мать крепко спала и не слышала страшных звуков. При этом инсайдеры сообщают, что на одном из судебных заседаний, которые проходили в закрытом от прессы режиме, отец больше всего возмущался тем, что ему придется долго сидеть, а алкоголичка-мать, которая на деле все слышала, будет и дальше веселиться на свободе.

В октябре за страшное преступление против собственного ребенка убийца все же был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина со столь длительным сроком был категорически не согласен и подал апелляцию. Но суд второй инстанции не встал на его сторону.

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