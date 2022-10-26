Ударил по лицу и задушил: под Омском сельчанин жестоко расправился с малышкой, которая хотела посмотреть ночью мультики

Место, где произошла трагедия. Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Накануне в Омской области вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился с 4-летней дочерью своей сожительницы.

Как установили суд и следствие, в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года 38-летний пьяный житель деревни Кольцово, около 1 часа ночи проснулся от шума телевизора, который включила 4-летней дочь сожительницы. Мужчину это взбесило - и он набросился на малышку. Сначала он ударил ребенку по голове и лицу, а потом, сдавливая шею, задушил ее. От криков девочки проснулась ее мать, спавшая в соседней комнате. Родительница прибежала и оттолкнула изверга, но было уже было поздно. К приезду на место трагедии врачей скорой девочка малышка скончалась.

В этот же день изверга задержали и поместили под стражу. Двух малолетних детей у пьянствующей матери органы опеки изъяли.

Расследование уголовного дела об этом убийстве взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: телеграм-канал «Суды Омской области»

На суде омич своей вины не признал. Инстанция приговорила изверга к 18 годам колонии строго режима, а также 1 году ограничения свободы после отбывания срока по статье «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии».

Напомним, ранее в Омской области сельчанин расправился с собакой и котенком на глазах у своей 3-летней дочери.

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