Омская мэрия продолжает бороться с «Черномором» за лыжную базу на Березовой

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Заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда 22 декабря станет не последним в громкой битве городской администрации и ООО «Черномор». Напомним, компания хочет ввести в эксплуатацию некий спортивно-оздоровительный комплекс на улице Березовой.

Мэрия, в свою очередь, не видит оснований для выдачи разрешения, ввиду отсутствия строения как такового. Да и в целом, переживает, что земля, где располагается бесплатная лыжная база, уйдет в руки частника.

Как пишет РИА «СуперОмск», в текущем заседании юристы горадминистрации намерены привести еще несколько доводов против требований инвестора.

- Компания «Черномор» неправомерно исключена из всех разделов проектной документации решения и мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства. При этом в Градостроительном кодексе отмечено, что проектная документация применительно к объектам спорта должна предусматривать выполнение всех указанных в законодательстве мероприятий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, - цитирует издание юридического управления департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии Елену Шевченко.

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