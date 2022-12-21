Новогодние ёлки в Омске: куда сводить ребенка в декабре 2022 года

Для детей также будут организованы губернаторская ёлка и ёлка мэра. Фото: Олег ЗОЛОТО

До самого волшебного праздника года осталось 11 дней. В детских садах и школах начались новогодние утренники. Но многие родители задаются вопросом: чем же еще удивить своего ребенка.

«КП-Омск» подготовила гайд по детским мероприятиям, которые наверняка порадуют даже самых избалованных зрителей.

С 24 декабря по 7 января в Омской драме покажут сказку-мюзикл «Кот в сапогах». Старое-доброе произведение на современный лад, с яркими костюмами и увлекательным музыкальным сопровождением.

Возрастная категория 6+.

С 23 декабря по 8 января в Музыкальном театре дают мюзикл для детей по мотивам русской народной сказки «Финист – ясный сокол». Все помнят это произведение еще по советским мультикам и книгам Афанасьева. У родителей появится возможность поделиться своими воспоминаниями со своими детьми.

Перед началом спектакля в фойе театра всех зрителей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Возрастная категория 6+.

С 17 декабря по 7 января в Пятом театре премьера спектакля «Зимовье зверей». Сказка о том, как бык, баран, свинья, гусь и петух боролись за тепло своего дома, что им пришлось преодолеть, как весело встретили Новый Год даже в лесу.

Возрастная категория 0+.

С 24 декабря по 8 января актеры Омского ТЮЗа на сценах Дома актера и ДК им. Малунцева покажут премьеру волшебной сказки «По щучьему велению».

Спектакль говорит оо самых серьезных вещах понятным языком – с помощью юмора. Для музыкального оформления сказки создан актерский мини-оркестр, в котором будут использованы музыкальные инструменты в виде пилы, табурета, ложки и гороха.

Возрастная категория 6+.

С 18 декабря по 8 января в «Арлекине» пройдут новогодние представления «Время сказок и чудес» (6+). А 31 декабря в 18.00 зрителей ждет новогодняя программа «Миссия «Новый Год» (12+).

Огромная детская программа стартует в Омской филармонии. Там для самых маленьких и уже совсем больших ребят представлен цикл предновогодних встреч. Для детей до трёх лет «Ёлочка для лялечек: Умкин Новый год», «Проделки мышиного короля» будут интересны для ребят до 9 лет.

Семейный просмотр можно организовать в рамках нового спектакля «Заветное желание» по мотивам русских народных сказок.

С 20 декабря по 7 января сюрпризы для детей готовит Лицейский театр. Семь спектаклей для юных омичей покажут актеры самого доброго и детского театра. В программе:

- спектакль «Рецепт новогоднего чуда» (12+)

- «Исчезновение принцессы Фефелы III» (6+)

- «Антон-богатырь и Василиса Ужасная» (6+)

- «Летучий корабль» (6+)

- «Свалившийся с неба, или Давайте общаться» (6+)

- «Слон Хортон высиживает яйцо» (6+)

- «Аленький цветочек» (6+)

С 17 декабря по 8 января в «Галерке» пройдет показ спектаклей «Снежная королева» (0+) и «Рабство мужей»(12+) - комедия по произведению русского классика Александра Островского.

Новогодняя интерактивная выставка «Щелкунчик». Путешествие в сказку» стартует в музее имени Врубеля. Гостей ждет увлекательное путешествие в сказочную страну, а по окончании запланированы мастер-классы и праздничная ёлка.

До 30 декабря продлится спектакль-игра по мотивам сказки «Морозко» в Омском музее просвещения. Учеников 1-4 классов отправиться в волшебное путешествие в сказочный терем музея за яркими эмоциями.

С 16 по 28 декабря в Омском краеведческом музее разыграется настоящий новогодний детектив. Интерактивное путешествие, где гости станут спасителями нового года, не оставит никого равнодушным.

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