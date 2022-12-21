«Не надо меня учить»: в Омске мужчина забил до смерти своего отчима за нравоучения

За убийство омич отправится за решетку на 8,5 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Омска не смог стерпеть нравоучений отчима и забил его до смерти.

Согласно материалам уголовного дела, в один из дней между 30-летним омичом и его отчимом вспыхнул конфликт. Мужчине не нравился образ жизни и поведение взрослого пасынка: парень постоянно требовал у матери деньги.

Подсудимый набросился с кулаками на отчима и несколько раз ударил его в область головы, в результате чего нравоучитель скончался на месте.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и приговорил его к 8,5 годам колонии строго режима.

Напомним, ранее в Омске произошла противоположная ситуация. Омич убил своего пасынка, а потом, заметая следы, сжег его тело в погребе.

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