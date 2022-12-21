Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2022 12:00

«Не надо меня учить»: в Омске мужчина забил до смерти своего отчима за нравоучения

Житель Омска убил отчима, потому что тому не нравился его образ жизни
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
За убийство омич отправится за решетку на 8,5 лет

За убийство омич отправится за решетку на 8,5 лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Омска не смог стерпеть нравоучений отчима и забил его до смерти.

Согласно материалам уголовного дела, в один из дней между 30-летним омичом и его отчимом вспыхнул конфликт. Мужчине не нравился образ жизни и поведение взрослого пасынка: парень постоянно требовал у матери деньги.

Подсудимый набросился с кулаками на отчима и несколько раз ударил его в область головы, в результате чего нравоучитель скончался на месте.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и приговорил его к 8,5 годам колонии строго режима.

Напомним, ранее в Омске произошла противоположная ситуация. Омич убил своего пасынка, а потом, заметая следы, сжег его тело в погребе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заметал следы огнем: в Омске отчим убил пасынка и скинул тело в погреб

Омич убил сына сожительницы и пытался сжечь тело в погребе(подробнее...)

КриминалКАРТИНА ДНЯ